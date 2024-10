PokÃ©mon GO: Gigadynamax - Epische Filmmusik fÃ¼r neuen Trailer

The Pokémon Company International kündigte in Zusammenarbeit mit Niantic die bevorstehende Einführung von Gigadynamax in "Pokémon GO" an, das am 26. Oktober 2024 eingeführt wird. Diese neue Mechanik erweitert die am 10. September 2024 eingeführte Dynamax-Funktion und ermöglicht es, ausgewählten Pokémon in Kämpfen zu wachsen und ein vollkommen neues Aussehen anzunehmen.

Der neue Trailer zu Gigadynamax enthält einen Soundtrack des mit dem Emmy Award ausgezeichneten Komponisten Ramin Djawadi, der dem Ausmass und der Intensität der Kämpfe epische Ausmasse hinzufügt. Der von The Pokémon Company International geschaffene Trailer bietet ein Kinoerlebnis, das die grandiose Natur von Gigadynamax widerspiegelt.