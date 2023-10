PokÃ©mon GO: Das grÃ¶sste Feature 2023

"Team-Play", das grösste neue Feature des Jahres, ist ab dem 17. Oktober auf der ganzen Welt in "Pokémon GO" verfügbar! Das lang von der Community erwartete Update bietet Freundesgruppen, Familien und Community-Mitgliedern eine ganz neue Spielerfahrung, die den sozialen Aspekt von Pokémon GO auf das nächste Level hebt. Bis zu vier Trainer ab Level 15 können gemeinsam Abenteuer im Spiel erleben und dabei Herausforderungen meistern. Dabei werden sogar die Avatare auf der Karte im Spiel angezeigt. Auf der neuen Registerkarte "Team" im Trainerprofil können zudem Team-Highlights mit anderen geteilt werden

Gemeinsame Team-Herausforderungen sind da

Nachdem ein Team gebildet wurde, erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Spieler eine Team-Herausforderung anwählen können. Diese können das Drehen von PokéStops, die Teilnahme an Raid-Kämpfen, das Fangen von Pokémon und mehr beinhalten.

Team-Power!

Teams können in Raid-Kämpfen einen neuen Bonus aktivieren, nämlich die Team-Power – diese verdoppelt den Schaden von Lade-Attacken. Je mehr Mitglieder ein Team hat, desto schneller lädt sich die Team-Power auf.

Ein Team hosten

Das Trainerprofil in "Pokémon GO" öffnen Die neue Registerkarte "Team" auswählen "Erstellen" antippen Den Zahlencode oder QR-Code mit bis zu drei Freunde in der Nähe teilen "Starten" auswählen

Einem Team beitreten

Das Trainerprofil in "Pokémon GO" öffnen Die neue Registerkarte „Team“ auswählen "Beitreten" antippen Entweder den QR-Code des Hosts mit der Kamera einscannen oder den Zahlencode eingeben Warten, bis der Host das Spiel beginnt

Besondere Belohnungen

Im Rahmen der neuen Spezialforschung "Willkommen zu Team-Play" könnt ihr exklusive Evoli-T-Shirts erhalten.