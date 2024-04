PokÃ©mon GO in der Antarktis

In der australischen Davis-Forschungsstation in der Antarktis haben Raimon Hennessy und Dr. Peter Rizzo ein unerwartetes Geschenk von Niantic, dem Unternehmen für Real-World AR und Entwickler von "Pokémon GO", erhalten. Das Duo, das in der eisigen Weite der Antarktis für ein Jahr zu Forschungszwecken stationiert ist, suchte eine Beschäftigung. Sie wünschten sich einen PokéStop, um weiterhin "Pokémon GO" spielen zu können, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben und um einen Grund zu haben, nach draussen zu gehen und in Bewegung zu bleiben.

Niantic hat auf seine Community gehört und PokéStops in der Davis-Forschungsstation eingerichtet, um die eisige Landschaft in einen unerwarteten Zufluchtsort für Pokémon-Trainer:innen zu verwandeln. PokéStops sind Orte in "Pokémon GO", die mit Orten in der realen Welt verbunden sind und an denen man Items wie Eier und zusätzliche Pokébälle sammeln kann, um neue Pokémon zu fangen. Die Aufnahme der PokéStops hat sich als Segen für die beiden Spieler erwiesen und unterstreicht die globale Reichweite und Wirkung der ortsbezogenen AR-Spiele und der AR-Weltkarte von Niantic, selbst in den extremsten und abgelegensten Regionen der Erde.

Raimon, 29 Jahre alt, ist Kommunikationselektroniker auf der Station. Er begann seine Ausbildung 2014 und hätte nie gedacht, dass er einmal in der Antarktis arbeiten und leben und gleichzeitig "Pokémon GO" spielen würde:

"Ich habe Pokémon GO erstmals 2016 gespielt. Während ich einige Jahre lang eine Spielpause eingelegt hatte, hat meine Partnerin weitergespielt. Sie fragte mich, ob ich ihr ein paar Pokémon GO-Postkarten aus der Antarktis schicken könnte, aber es waren keine PokéStops verfügbar. Also schrieb sie einen Beitrag auf Reddit, der fast 300 Kommentare erhielt und dazu führte, dass die Community und Niantic darauf reagierten. Kurz darauf tauchten zwei PokéStops auf der Station auf, und ich stellte schnell fest, dass unser Arzt Peter ebenfalls spielte, was eine angenehme Überraschung war."

Im Alter von 60 Jahren kann Dr. Rizzo auf mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung als praktizierender Mediziner zurückblicken. Derzeit ist er auf Notfallmedizin spezialisiert, steht aber kurz vor dem Beginn seiner Ausbildung zum Allgemeinmediziner. Es war ein Lebenstraum von Peter Rizzo, in der Antarktis zu arbeiten. Inspiriert wurde er von seiner Grossmutter, die in den 1970er Jahren eine Reise zu diesem eisigen Kontinent unternahm. Sie schenkte Peter ein Schallplattenalbum mit dem Titel "Sounds of the Antarctic", ein Soundtrack, der ihn seit seinem zehnten Lebensjahr begeistert. Dr. Rizzo kommentierte:

"Es war ein lebenslanger Traum, in die Antarktis zu kommen, und ich bin überglücklich, hier zu sein. Es war herzerwärmend zu sehen, wie die Community des Spiels geholfen hat, und so viele sind begeistert, dass Pokémon GO hier unten angekommen ist. Meine Freunde haben sich sehr über meine Postkarten aus der Antarktis gefreut, und ich freue mich schon darauf, nach meiner Rückkehr Pokémon zu tauschen! Die ganze Erfahrung hat sehr viel Spass gemacht, und es war wirklich gut, nach draussen zu gehen und das Gelände und all seine verschiedenen Gebäude bei unseren Spaziergängen zu erkunden."

Die australische Davis-Station an der östlichsten Spitze des Kontinents ist bekannt für ihre atemberaubende, unberührte Landschaft und ihre einzigartige Tierwelt. Die über 50 Mitarbeiter der Station sind extremen Wetterbedingungen ausgesetzt, darunter Minusgrade und monatelange Dunkelheit im Winter. Trotz dieser Herausforderungen dient die Station als Zentrum für wissenschaftliche Spitzenforschung und liefert wertvolle Erkenntnisse über den Klimawandel, die Meeresbiologie und die Atmosphärenforschung.