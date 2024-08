Neue Jahreszeit bei PokÃ©mon GO

Die neue Jahreszeit von "Pokémon GO", "Max Out", beginnt am 3. September und läuft bis zum 3. Dezember. In "Max Ou"t werden Pokémon, die ursprünglich in der Galar-Region zu finden waren, nun ihr Debüt in "Pokémon GO" geben. Ausserdem werden das neue Dynamax-Feature, saisonale Boni und mehr eingeführt.

Max Out geht in die Vollen mit den folgenden Updates:

Pokémon, die ursprünglich in der Galar-Region aus "Pokémon Schwert" und "Pokémon Schild" gefunden wurden, erscheinen!

Trainer können entweder Chimpep, Hopplo oder Memmeon als Partner für die verzweigten Spezialforschungen wählen.

Ein Dynamax-Debüt - Dynamax-Pokémon kommen zu "Pokémon GO"

Weitere Details werden in Kürze bekannt gegeben. Überall auf der Karte tauchen bereits Power Spots auf, an denen die Spieler:innen frühzeitig mit dem Sammeln von Dyna-Partikeln beginnen können.

Die GO Battle League kehrt zurück

In dieser Saison können sich die Spieler in der Meister Premier, dem Halloween-Cup, dem Willenskraft-Cup und der Superliga messen: mit Remix, und mehr.