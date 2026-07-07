Neuer Name und Logo fÃ¼r PokÃ©mon Go Macher

Knapp anderthalb Jahre nach der Ãœbernahme der Spiele-Sparte durch Scopely tritt das Entwicklerteam hinter "PokÃ©mon GO" kÃ¼nftig unter einem neuen Namen auf. Aus Niantic wird offiziell Scopely Explore. Gleichzeitig erhÃ¤lt das Studio ein neues Logo und eine Ã¼berarbeitete MarkenidentitÃ¤t.

An den laufenden Spielen soll sich durch das Rebranding jedoch nichts Ã¤ndern. Das Team betont, dass weiterhin dieselben Entwickler an "PokÃ©mon GO", "Monster Hunter Now" und "Pikmin Bloom" arbeiten. Auch die langfristige UnterstÃ¼tzung der Titel sowie der Fokus auf ortsbasierte Spielerlebnisse bleiben unverÃ¤ndert.

Die Umbenennung ist der nÃ¤chste Schritt nach der Ãœbernahme der Niantic-Spiele-Sparte durch Scopely im Jahr 2025. WÃ¤hrend die Mobile-Games in den vergangenen Monaten vollstÃ¤ndig in den Konzern integriert wurden, wurde das ursprÃ¼ngliche TechnologiegeschÃ¤ft als eigenstÃ¤ndiges Unternehmen unter dem Namen Niantic Spatial ausgegliedert.

FÃ¼r Spieler dÃ¼rfte sich im Alltag wenig Ã¤ndern. Lediglich das neue Scopely-Explore-Logo wird kÃ¼nftig in den Spielen, auf Social-Media-KanÃ¤len sowie in der offiziellen Kommunikation zu sehen sein.