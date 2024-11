Niantic auf dem Web Summit 2024

Niantic, der Experte für Augmented-Reality-Erlebnisse in der realen Welt, hat heute angekündigt, auf dem Web Summit in Lissabon seine branchenführende Niantic Spatial Platform vorzustellen, eine neue experimentelle AR-Funktion in "Pokémon GO" zu erläutern und Details zu seiner bahnbrechenden Arbeit im Bereich Geodatenmodelle zu präsentieren.

"Niantic konzentriert sich darauf, das Potenzial der räumlichen Intelligenz zu entwickeln und freizusetzen. Diese Technologie wird die Art und Weise, wie Menschen und Maschinen die physische Welt verstehen und mit ihr interagieren, verändern. Die Niantic Spatial Platform definiert neu, wie Branchen die reale und die digitale Welt zusammenbringen."

John Hanke, Gründer und CEO von Niantic

Auf dem Web Summit wird Niantic ab heute Folgendes vorstellen:

Die Einführung der Niantic Spatial Platform , einschliesslich eines erweiterten Produktangebots und einer Reihe von Tools für einzigartige räumliche Datenverarbeitungsanwendungen in verschiedenen Branchen und Lösungen.

, einschliesslich eines erweiterten Produktangebots und einer Reihe von Tools für einzigartige räumliche Datenverarbeitungsanwendungen in verschiedenen Branchen und Lösungen. Die Einführung einer spannenden und experimentellen AR-Funktion in "Pokémon GO" in Lissabon und anderen Städten weltweit.

in "Pokémon GO" in Lissabon und anderen Städten weltweit. Ein Update zu den Fortschritten beim Aufbau eines grossen Geodatenmodells, das eine wichtige Rolle bei der Verschmelzung der physischen und digitalen Welt spielen wird und eine natürliche Weiterentwicklung grosser Sprachmodelle.

Immersive AR-Erlebnisse am Niantic-Stand

Auf dem Web Summit haben Besucher des Niantic-Standes (Pavillon 2 - E241) die Möglichkeit, in die neuesten Innovationen der Niantic Spatial Platform einzutauchen.

Niantic Studio für die Erstellung faszinierender AR-Erlebnisse in der realen Welt

für die Erstellung faszinierender AR-Erlebnisse in der realen Welt Scaniverse 4.0 , die führende 3D-Scan-App der Branche

, die führende 3D-Scan-App der Branche Snap Spectacles & Peridot Beyond , neue Erfahrungen mit echten AR-Brillen

, neue Erfahrungen mit echten AR-Brillen Skatrix auf Apple Vision Pro , unterstützt von der Niantic Spatial Platform

, unterstützt von der Niantic Spatial Platform Hello Dot, das AR-Haustier von Niantic, jetzt in Mixed Reality

Die Zukunft des Spatial Computing

Brian McClendon wird am Mittwoch, den 13. November um 10:35 Uhr auf dem Developer Summit eine Keynote halten: "Coordinates of Tomorrow: Why Spatial Computing Needs a New Map.“ . In dieser Keynote wird Brian McClendon die Vision von Niantic für die Zukunft der räumlichen Technologie erläutern und einzigartige Einblicke in die Entwicklung grosser Geodatenmodelle und deren Rolle bei der Gestaltung von AR-Erlebnissen geben.