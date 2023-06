PokÃ©mon GO Fest 2023 in London

Niantic hat weitere Details zum Pokémon GO Fest 2023 in London, Grossbritannien enthüllt, dem grössten "Pokémon GO"-Event des Jahres für die europäische Community. Trainer können von Freitag, den 4. August, bis Sonntag, den 6. August, daran teilnehmen.

Unterwegs in London und Umgebung

Es gibt eine reiche Schatztruhe voller Aktivitäten, bei denen Fans in der ganzen Stadt teilnehmen können. Das Event wird in verschiedene Erlebnisse zwischen zwei Bereichen aufgeteilt sein: dem Brockwell Park und dem gesamten Grossraum Londons.

Für die Tausenden von Trainern gibt es spannendes Gameplay, tolle Boni und viele versteckte Überraschungen zu entdecken. Die erste Hälfte des Tages erkunden sie den Brockwell Park und die andere den Londoner Grossraum. Beide Locations sind in den Tickets enthalten, deren Vorverkauf bereits gestartet ist.

Neue Pokémon tauchen auf

Zu einem echten "Pokémon GO"-Fest gehören natürlich besondere Pokémon Spawns: So verrät Niantic bereits vorab, dass das mythische Edelstein-Pokémon Diancie sein Debüt auf den Events in London und Osaka feiern wird. Eingebettet in eine Event-exklusive Spezialforschung können sich Trainer bereits jetzt auf eine zauberhafte Begegnung freuen. Doch nicht nur Diancie wird glitzern, Teilnehmer können auch Rocaro entdecken.

Frühbucherangebot bereits erhältlich

Bis Donnerstag, den 15. Juni, gibt es ein spezielles Frühbucherangebot mit Tagestickets zum Preis von 27£ (inkl. Steuern und Gebühren, entspricht circa 30 Euro). Diese ermässigten Tickets sind allerdings limitiert, sodass es sich lohnt, schnell zu sein. Tickets gibt es hier zu erwerben.