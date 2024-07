PokÃ©mon GO Fest in Madrid: Verlobungen und Liebesgeschichten

"Pokémon GO" erobert seit 2016 die Herzen der Spieler & Spielerinnen im Sturm. Die Liebe zum gemeinsamen Spiel hat nach nunmehr acht Jahren auch in der realen Welt Früchte getragen. Zahlreiche Paare haben sich über das gemeinsame Hobby kennen und lieben gelernt. Nachdem schon bei vorherigen GO Festen in New York und London "Pokémon GO" Amor gespielt hatte, beschloss Niantic auf dem diesjährigen GO Fest in Madrid den verliebten Fans ein besonderes Angebot zu unterbreiten: Nach einem Aufruf in den Sozialen Medien wurde Niantic von E-Mails überschwemmt, in welchen Fans sich zu einem Heiratsantrag beim GO Fest in Madrid bewarben.

Pokémon GO: Martina (Argentina) & Shaun (UK)

"Das Spiel hat uns geholfen, neue Orte zu entdecken, wo wir leben und wohin wir gehen, und wir gehen sehr gerne mit Pokémon GO spazieren (unser Hund auch). Es hat unserer Beziehung viel gebracht, da wir die Leidenschaft für das Spiel teilen und viel draussen sind. Es hat uns auch mit anderen anderen lokalen Spielern verbunden, die nun zu einem wichtigen Bestandteil unseres Lebens geworden sind. Wir spielten unser erstes persönliches GO Fest in London und unsere erste Safari in Barcelona gespielt, deshalb sind wir sehr froh, dass wir diese diese Veranstaltungen in den Städten, in denen wir lebten, geniessen konnten."

Martina

"Wir bei Niantic haben es uns zur Aufgabe gemacht, soziale Verbindungen und Beziehungen in der realen Welt zu fördern, indem wir Menschen dazu ermutigen, die Welt gemeinsam durch Spiele zu erkunden. Wir freuen uns jedes Jahr zu sehen, wie Trainer ihre Liebe zueinander und zu Pokémon GO auf die nächste Stufe heben, indem sie sich bei unseren Live-Events verloben. Dieses Jahr hatten wir in Madrid das Vergnügen, fünf Paare aus der ganzen Welt dabei zu beobachten, wie sie sich die grosse Frage stellten - und wir freuen uns sehr, dass sie alle Ja gesagt haben,"

Lena Cillis, Live Events Manager bei Niantic.