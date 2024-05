PokÃ©mon GO: Himmlisches Teamwork

Die neue Jahreszeit von "Pokémon GO", "Himmlisches Teamwork", beginnt am 1. Juni und läuft bis zum 3. September. In "Himmlisches Teamwork" gibt es neue Pokémon, zeitlich begrenzte Forschung, saisonale Boni und mehr.

Das "Pokémon GO Fest" wird während der Jahreszeit Himmlisches Teamwork eine wichtige Rolle spielen. Es wird erwartet, dass Millionen von Trainern weltweit teilnehmen werden, darunter Hunderttausende bei den Live-Events des Pokémon GO Fest in Sendai, Madrid und New York City.

"Pokémon GO"-Fest-Global-Tickets sind ab sofort erhältlich.