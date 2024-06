PokÃ©mon GO Verlobungsfeier

Bei Niantic dreht sich alles darum, soziale Kontakte und Beziehungen in der realen Welt zu fördern, indem man den Menschen hilft, die Welt um sie herum durch Spiele zu erkunden. Und jedes Jahr erlebt Niantic, wie Trainer ihre Liebe zueinander und zu "Pokémon GO" auf die nächste Stufe heben, indem sie sich bei Live-Events von Niantic verloben oder heiraten.

Dieses Jahr gibt es für verliebte Paare die Möglichkeit, beim Pokémon GO Fest in New York und Madrid einen besonderen Heiratsantrag zu machen.

Paare können dieses spannende Erlebnis reservieren und ihre Liebe mit Freunden, Familie und anderen Trainer:innen feiern. Niantic stellt ihnen einen Fotografen zur Verfügung, der das perfekte Bild einfängt, Zugang zu einem besonderen Event und ein Geschenk, das ihr Herz höher schlagen lässt. Paare müssen nur den Ring mitbringen!

Wer auf dem Pokémon GO Fest New York oder Madrid einen Heiratsantrag planen oder den Bund fürs Leben schliessen möchte, sollte sich diese besondere Gelegenheit nicht entgehen lassen! Paare können dafür eine E-Mail an player-stories@nianticlabs.com schicken, um mehr zu erfahren und ihre Liebesgeschichte zu einer legendären Geschichte zu machen.