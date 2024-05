PokÃ©mon GO: Rediscover Go Kampagne

Die Rediscover GO Kampagne geht in die finale Runde mit Verbesserungen des GO Snapshot Features! Zum ersten Mal können bis zu drei Pokémon in einem AR-Foto mitmachen. Für unentschlossene Fotografen gibt es das Gruppenset-Feature, welches zu neuen Ideen inspirieren soll.

Trainer können Pokémon auf verschiedenen Objekten im Bild positionieren und mit Spielzeugen ihre Aufmerksamkeit erregen. Bestimmte Pokémon können erstmals fliegend fotografiert werden!

Für bessere Snapshots gibt es jetzt auch eine Serienaufnahme und einen Timer, damit Trainerinnen schneller und einfacher tolle AR Fotos schiessen können. Für den finalen Feinschliff stehen viele Dekorationen zur Verfügung, mit denen Bildern der perfekte Glanz verliehen werden kann.