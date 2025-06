PokÃ©mon GO Road Trip 2025

Niantic hat neue Details zum Pokémon GO Road Trip 2025 veröffentlicht. Die Tour startet am 16. Juli in Manchester und führt durch sieben europäische Städte. Im Mittelpunkt stehen exklusive Spielinhalte rund um den Road Trip Truck, spezielle Boni in den jeweiligen Städten sowie landesweite Vorab-Forschungen.

Am Truck können Trainer sich auf 1-Stern-Raids mit sommerlichem Pikachu freuen, bei denen auch ein spezieller Stadt-Hintergrund freigeschaltet werden kann. Wilde Pokémon wie Velursi, Phanpy und Alola-Kleinstein erscheinen vermehrt, ebenso wie klickbare Pokébälle auf der Karte, die auch Begegnungen mit Voltobal, Lektrobal, Tarnpignon und Galar-Stalobor auslösen können.

Zusätzlich gibt es erhöhte Shiny-Raten, mehr Arenen, PokéStops und Raids. Wer 25 verschiedene PokéStops oder Arenen dreht und 5 Kilometer zu Fuss zurücklegt, erhält über eine befristete Forschung eine Begegnung mit Varoom, Bonbons und Erfahrungspunkte.

In den Tourstädten profitieren Spieler:innen von weiteren Vorteilen: Konfetti auf der Karte sorgt für festliche Stimmung, Lockmodule halten drei Stunden lang, die Kosten für Tauschaktionen in Sternenstaub sind um 50% reduziert und es sind bis zu fünf Spezialtausche pro Tag möglich. Zudem kann Alola-Georok mit der Lade-Attacke Rollwende zu Alola-Geowaz entwickelt werden.

Bereits sieben Tage vor Ankunft des Trucks wird in jedem Gastgeberland eine zeitlich begrenzte Forschung aktiviert, deren Abschluss mit einer Begegnung mit sommerlichem Pikachu belohnt wird.

Der Tourplan im Überblick

Manchester, England

16. Juli 2025, Cathedral Gardens, 11:00–19:00 Uhr (Ortszeit)

London, England

19. Juli 2025, Potters Fields Park, 11:00–19:00 Uhr (Ortszeit)

Paris, Frankreich

26. Juli 2025, Gare de Lyon, 11:00–19:00 Uhr (Ortszeit)

Valencia, Spanien

2. August 2025, Ciudad de las Artes y las Ciencias, 14:00–22:00 Uhr (Ortszeit)

Berlin, Deutschland

9. August 2025, Uber Platz, 11:00–19:00 Uhr (Ortszeit)

Den Haag, Niederlande

16. August 2025, The Pier, 11:00–19:00 Uhr (Ortszeit)

Köln, Deutschland

20.–24. August 2025, gamescom, Koelnmesse (Aussenbereich Halle 8), während der offiziellen Öffnungszeiten