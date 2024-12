Die PokÃ©mon GO-Stadt-Safari: Italien

Die "Pokémon GO"-Stadt-Safari kommt am 29. und 30. März 2025 nach Mailand in Italien! Bei diesem Abenteuer entdeckt man dynamische Geschichten, neue Freunde und spannende Pokémon in Mailand!

Ganz egal, ob man in Mailand wohnt oder zum ersten Mal dort ist – bei der "Pokémon GO"-Stadt-Safari lernt man den Ort auf eine ganz neue Art kennen. Gemeinsam mit "Pokémon GO" erkundet ihr die Stadt, von historischen Sehenswürdigkeiten bis hin zu den Lieblingsplätzen der Einheimischen!

Bei einer "Pokémon GO"-Stadt-Safari warten zahlreiche Abenteuer auf euch! Ihr könnt in der ganzen Stadt wilden Pokémon begegnen, die Spezialforschung zur Stadt-Safari abschliessen und die vielseitige Kultur in und um Mailand entdecken!

Es gibt keine richtige oder falsche Art, an der Stadt-Safari teilzunehmen. Bei diesem offenen Format erkundet man in eigenem Tempo die Stadt, fängt Pokémon und schliesst Freundschaften mit anderen Trainern.

Zum ersten Mal: Buongiorno Pampuli!

Während des Events erscheinen in ganz Mailand besondere Pokémon! Ausserdem kann man zum ersten Mal in "Pokémon GO" dem Packesel-Pokémon Pampuli begegnen! Pampuli erscheint derzeit nur bei den Events der "Pokémon GO"-Stadt-Safari 2025, kann aber zu einem späteren Zeitpunkt weltweit auftauchen.