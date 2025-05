PokÃ©mon GO startet in den Sommer

Ab dem 3. Juni 2025 beginnt die neue Saison "Delightful Days" in "Pokémon GO". Spieler weltweit dürfen sich auf sommerliche Events, Pokémon-Debüts und neue Spielinhalte freuen – darunter auch Highlights rund um das Pokémon GO Fest.

Die wichtigsten Neuerungen

Neue Pokémon aus Paldea, Galar und Hisui: Unter anderem feiern Voldi, Bellektro, Hisuian Dressella und Nigiragi ihr Debüt.

Unter anderem feiern Voldi, Bellektro, Hisuian Dressella und Nigiragi ihr Debüt. Gigantamax- und Dynamax-Pokémon: Erstmals erscheinen unter anderem Gigantamax-Liberlo, Gigantamax-Intelleon sowie Dynamax-Brimova in Max-Kämpfen.

Erstmals erscheinen unter anderem Gigantamax-Liberlo, Gigantamax-Intelleon sowie Dynamax-Brimova in Max-Kämpfen. Eggs-pedition Access: Monatliche Tickets mit Boni, Forschungsaufgaben und täglicher Brutmaschine beim ersten PokéStop-Spin.

Monatliche Tickets mit Boni, Forschungsaufgaben und täglicher Brutmaschine beim ersten PokéStop-Spin. GO Battle League: Neue Cups wie der Sunshine, Fossil oder Hisui Cup sorgen für Abwechslung.

Ein besonderes Highlight ist das globale Event „Ancients Recovered“ vom 23. bis 27. Juni – als Vorbereitung auf das Pokémon GO Fest 2025. Im Fokus stehen:

Die legendären Giganten (Regirock, Regice, Registeel, Regieleki, Regidrago und Regigigas) in exklusiven Fünf-Sterne-Raids

Gigantamax-Gortrom, -Liberlo und -Intelleon in Sechs-Sterne-Kämpfen

Zeitlich begrenzte Forschungen, inklusive einer Bonusaufgabe mit einem Galar-Vogel nach Wahl

Zusätzlich werden drei besondere Event-Wochenenden weltweit stattfinden, mit neuen Begegnungen, Max-Kämpfen und Herausforderungen.