Verloben beim PokÃ©mon Go Fest in Paris?

Online-Gaming ist weit mehr als nur Unterhaltung: Es schafft eine Plattform für zwischenmenschliche Beziehungen und fördert soziale Verbindungen. Das zeigt eine internationale Umfrage von Samsung aus dem Jahr 2023: Über ein Drittel der Befragten zwischen 18 und 44 Jahren gab an, durch Gaming neue Freundschaften, Beziehungen und auch Partnerschaften geschlossen zu haben.

Wie stark Gaming Menschen tatsächlich verbindet, zeigte sich bereits letztes Jahr beim Pokémon GO Fest 2024 in Madrid: Dort verlobten sich zehn verliebte love-struck Trainer live vor Ort.

Auch in diesem Jahr lädt Niantic verliebte Trainer dazu ein, ihre Liebesgeschichte zu feiern beim Pokémon GO Fest 2025 in Paris: Say yes to love – in der Stadt der Liebe.

Verliebte Paare haben nun erneut die Möglichkeit, sich während des Events zu verloben. Wer seine persönliche Liebesgeschichte an player-stories@nianticlabs.com schickt, erhält mit etwas Glück die einmalige Chance, diesen besonderen Moment gemeinsam mit der Community in einem unvergesslichen Rahmen zu erleben. Für die Verlobung zweier Gamer gibt es wohl kaum einen romantischeren Ort als Paris!