Vorbereitung auf die PokÃ©mon GO Tour 2025

Das Event "Der Weg nach Einall" steht an: Vor Beginn der weltweiten Pokémon GO Tour: Einall – Global warten beim Event "Der Weg nach Einall" einige Einall-Abenteuer auf euch!

Für Teilnehmer der Live-Events der Pokémon GO Tour: Einall in Neu-Taipeh und Los Angeles beginnt der Spass sogar noch früher.

Die Pokémon GO Tour: Einall – Global ist ein kostenloses Event, an dem alle Trainer am Samstag, den 1. März 2025 und am Sonntag, den 2. März 2025 von 10 bis 18 Uhr (Ortszeit) teilnehmen können.

Meloetta erscheint zum ersten Mal in Pokémon GO als Schillerndes Exemplar

Zum ersten Mal in "Pokémon GO" kann man Meloetta im Rahmen einer Meisterwerk-Forschung in seiner Schillernden Form begegnen. Das Ticket dafür wird ab Beginn des Events „Der Weg nach Einall“ weltweit zum Verkauf angeboten.

Meloetta wird die Lade-Attacke Urgesang beherrschen

Tickets sind von Montag, den 24. Februar um 10 Uhr bis Sonntag, den 2. März 2025 um 18 Uhr (Ortszeit) für 4,99 USD (oder den entsprechenden Preis in eurer Landeswährung zuzüglich aller anfallenden Steuern und Gebühren) im In-Game-Shop erhältlich. Tickets können nicht mit PokéMünzen erworben und nicht erstattet werden (unterliegt den geltenden Gesetzen und den in den Nutzungsbedingungen aufgeführten Ausnahmen).

Neue Raids - Neue Pokemon

Die folgenden Pokémon erscheinen in Raid-Kämpfen. Die Pokémon, die jeden Tag bei Raid-Kämpfen der Stufe 5 erscheinen, legen auch bei der Raid-Stunde an diesen Tagen von 18 bis 19 Uhr (Ortszeit) einen Auftritt hin.

Montag, 24. Februar 2025: Genesect

Dienstag, 25. Februar 2025: Kobalium, Terrakium, Viridium

Mittwoch, 26. Februar 2025: Boreos (Tiergeistform), Voltolos (Tiergeistform), Demeteros (Tiergeistform)

Donnerstag, 27. Februar 2025: Reshiram

Freitag, 28.Februar 2025: Zekrom

Mit etwas Glück begegnet man sogar schillernden Exemplaren

Neuer Pokédex

Die Bedienung des Pokédex in Pokémon GO wird komplett überarbeitet.

Gerade rechtzeitig für den Sammelspass bei der Pokémon GO Tour: Einall bekommt der Pokédex ein umfassendes optisches Update. Diese Änderungen sollen helfen, schneller herauszufinden, welche Pokémon man bereits besitzt und welche noch fehlen – damit einem bei der Pokémon GO Tour: Einall und auch in Zukunft kein Pokémon mehr entgeht.