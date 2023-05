PokÃ©mon GO: Jeder Wurf ein Treffer!

Der legendäre Meisterball, mit dem jeder Fangversuch gelingt, ist zeitnah in "Pokémon GO" verfügbar. Ganz gleich, ob in der Wildnis oder nach Raid-Kämpfen, mit dem Meisterball lässt sich jedes "Pokémon" garantiert einfangen.

Während der restlichen Jahreszeit 10: Aufsteigende Helden, wird es kostenlose Spezialforschungen geben. Das letzte Kapitel beginnt am 22. Mai. Die Spezialforschungen sind anschliessend bis zum Ende der Jahreszeit am 1. Juni verfügbar. Trainer, die die Spezialforschung abschliessen, erhalten als Belohnung unter anderem einen Meisterball!