PokÃ©monâ€¯Home: Update Version 3.2.2

The Pokémon Company International gibt heute bekannt, dass ab sofort ein neues Update für die Mobile-Version von "Pokémon Home" verfügbar ist. Das Update bietet euchn mit "Pokémon-Wissen" eine neue Funktion sowie die Gelegenheit, ein schimmerndes Meloetta zu erhalten.

Die neue Funktion Pokémon-Wissen: Mit dem Update auf Version 3.2.2 können Fans auf das Pokémon-Wissen zugreifen. Durch dieses Feature erhalten sie Einblicke in grundlegende Informationen zu Pokémon wie ihre Pokédex-Einträge, Typen, Grössen, Formen und mehr. Diese Informationen sind auch dann verfügbar, wenn ein Pokémon bisher nicht im Nationalen Pokédex in "Pokémon Home" registriert wurde. Zudem können Trainer:innen herausfinden, in welchen Spielen welches Pokémon anzutreffen ist.

**Ein schimmerndes Meloetta erscheint in "Pokémon Home": **Ab sofort können Fans für das Vervollständigen bestimmter Pokédexe besondere Pokémon als Geheimgeschenke erhalten. Die ersten Spiele, für die dies möglich ist, sind Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur. Wenn Fans den Paldea-Pokédex, den Kitakami-Pokédex und den Blaubeer-Pokédex vervollständigen, können sie in der Mobile-Version von Pokémon HOME ein schimmerndes Meloetta erhalten.

Um dieses Pokémon zu erhalten, müssen alle drei dieser Pokédexe vervollständigt und anschliessend die Vervollständigung unter "Software" in der Mobile-Version von "Pokémon Home" bestätigt werden. Fans, die diese Pokédexe bereits vervollständigt haben, haben trotzdem die Möglichkeit, das schimmernde Meloetta zu erhalten.

Um Geheimgeschenke zu erhalten, wird ein verknüpfter Nintendo-Account benötigt. Jedes Geheimgeschenk kann nur einmal über den entsprechenden Nintendo-Account erhalten werden.