Mehr als 5 Millionen VerkÃ¤ufe

PokÃ©mon ist ein einzigartiges PhÃ¤nomen, das auch mehr als 30 Jahre nach seiner VerÃ¶ffentlichung auf Nintendos Game Boy noch immer Millionen Menschen weltweit begeistert. JÃ¼ngst wurde mit PokÃ©mon Legenden: Z-A der nÃ¤chste Ableger der beliebten Videospielserie verÃ¶ffentlicht, der einmal mehr einen beeindruckenden Verkaufserfolg feiern konnte.

Obwohl PokÃ©mon Legenden: Z-A weiterhin ausschliesslich auf Nintendos hauseigenen Konsolen erscheint, finden sich zu jeder VerÃ¶ffentlichung zahlreiche KÃ¤uferinnen und KÃ¤ufer, die nur darauf warten, unzÃ¤hlige Taschenmonster zu fangen und zu sammeln. Nun wurde bekannt, dass sich Nintendo und Entwickler Game Freak gemeinsam Ã¼ber eine Verkaufszahl von mehr als 5,8 Millionen Einheiten von PokÃ©mon Legenden: Z-A freuen dÃ¼rfen.

Damit ist das Spiel nicht nur ein durchschlagender Verkaufserfolg, zugleich markiert PokÃ©mon Legenden: Z-A den fÃ¼nfterfolgreichsten Verkaufsstart der gesamten PokÃ©mon-Serie. Dazu dÃ¼rfte auch beigetragen haben, dass PokÃ©mon Legenden: Z-A nicht nur fÃ¼r Nintendos Switch 2, sondern ebenfalls fÃ¼r den VorgÃ¤nger, die Switch, erschienen ist. Der ursprÃ¼ngliche Release-Termin war der 16. Oktober 2025.