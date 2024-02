PokÃ©mon-Legenden: Z-A angekÃ¼ndigt

Die The Pokémon Company-Gruppe hat heute während einer besonderen Videopräsentation von** Pokémon Presents** das neue Videospiel "Pokémon-Legenden: Z-A" angekündigt. Am Pokémon Day, bei dem jährlich die Veröffentlichung der ersten Pokémon-Videospiele am 27. Februar 1996 gefeiert wird, wurde Fans auf der ganzen Welt online in dieser Präsentation eine Reihe an Neuigkeiten aus der Welt von Pokémon gezeigt.

Eines der Highlights war die Ankündigung zweier neuer Spiele: Das Videospiel "Pokémon-Legenden: Z-A" wird 2025 weltweit exklusiv für Konsolen der Nintendo Switch-Familie veröffentlicht und die App Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket, die unter anderem eine digitale Kartensammlung zu bieten hat, erscheint im Verlauf des Jahres 2024.

"Während Fans auf der ganzen Welt heute Pokémon feiern, ist es für uns auch dieses Mal wieder eine Ehre, zu diesen Feierlichkeiten beizutragen, indem wir die neuen Spiele Pokémon-Legenden: Z-A sowie Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket enthüllen. Mit einem neuen Videospiel und einer innovativen App wünscht The Pokémon Company International allen Trainern auf der ganzen Welt einen fröhlichen Pokémon Day."

Kenji Okubo, Präsident von The Pokémon Company International

"Pokémon-Legenden: Z-A", der ambitionierte neue Titel der Pokémon-Videospielreihe, wird im Jahr 2025 weltweit gleichzeitig für Konsolen der Nintendo Switch-Familie erscheinen. Spieler erwartet ein neues Abenteuer in Illumina City, wo ein städtischer Umgestaltungsplan umgesetzt wird. Die Stadt soll so zu einem Ort werden, der sowohl für Menschen als auch für Pokémon ein Zuhause ist.