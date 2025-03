Neues zu PokÃ©mon-Legenden: Z-A

Bei der heutigen Nintendo Direct-Präsentation hat The Pokémon Company International in Zusammenarbeit mit Nintendo neue Informationen über "Pokémon-Legenden: Z-A" geteilt: In einem neuen Trailer wurde das anspruchsvolle Turnier Z-A Royale vorgestellt.

Wenn in Illumina City die Nacht anbricht, erscheint irgendwo in der Stadt ein "Kampfsektor" – ein mit innovativer Hologramm-Technologie rot abgegrenzter Bereich. Im Rahmen des Z-A Royale treten Trainer von der Abenddämmerung bis zum Morgengrauen in diesen Kampfsektoren gegeneinander an. Sie beginnen auf Rang Z und streben Rang A an. Nur die Stärksten schaffen es, den höchsten Rang zu erreichen, doch jenen, denen dies gelingt, wird vielleicht ein Wunsch im Spiel erfüllt. Beim Bestreiten des Turniers können Spielende anderen Teilnehmenden und befreundeten Charakteren, wie entweder Alton oder Zita, begegnen, die ihr Können auf die Probe stellen.

Tagsüber können Trainer Wildsektoren erkunden, um zur Vorbereitung auf die nächtlichen Kämpfe Pokémon zu fangen und zu trainieren. Wenn ein Kampfsektor aktiv ist, sind das richtige Timing und eine gute Strategie von grosser Bedeutung. Vorteilsangriffe können entscheidend sein, um die Oberhand zu gewinnen, aber es wird auch vonnöten sein, vor anderen Teilnehmenden auf höheren Rängen zu fliehen. Um beim Z-A Royale erfolgreich zu sein, müssen Spielende sowohl den Tag als auch die Nacht voll ausnutzen, um ihr Team zu stärken und es mit den Herausforderungen, die sie in Illumina City erwarten, aufnehmen zu können.

"Pokémon-Legenden: Z-A" wird Ende 2025 für Konsolen der Nintendo Switch-Familie erscheinen.