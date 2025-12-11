Pokemon-Legenden: Z-A: Neue Entdeckungen

Die Pokémon Company gibt bekannt, dass neue Entdeckungen in "Pokémon-Legenden: Z-A" gemacht wurden. Oder mit anderen Worten sind frische herunterladbare Inhalte für das Spiel verfügbar.

In den herunterladbaren Inhalten von Mega-Dimension für "Pokémon-Legenden: Z-A" können Trainer Verzerrungen in Illumina City untersuchen und das Dimensions-Illumina erkunden. Das Dimensions-Illumina ist ein frisch entdecktes Gebiet, das von diesen Verzerrungen beeinflusst wird. Antja, die ein Händchen für Donuts hat, und das Mysteriöse Pokémon Hoopa unterstützen Spieler bei der Erkundung dieser anderen Version der Stadt. Im Dimensions-Illumina können Trainer Pokémon begegnen, welche normalerweise nicht in Illumina City anzutreffen sind, von denen manche über Dimensionslevel verfügen, durch die ihr Level das übliche Limit von Level 100 übersteigen kann. Zudem können sich die Speler mit Connie und Team MZ zusammenschliessen, um den Ursprung des Dimensions-Illuminas sowie die seltsamen Geschehnisse in der Stadt zu ergründen.

Beim Vorankommen können Spieler auch noch weiteren neu entdeckten Mega-Entwicklungen begegnen. Zu diesen zählen die zwei neuen Formen von Raichu, Mega-Raichu X und Mega-Raichu Y, sowie mächtige frische Mega-Entwicklungen von Palimpalim, Espinodon, Zeraora, Lucario und mehr.

Spieler müssen entweder "Pokémon-Legenden: Z-A" oder "Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition" besitzen, um auf die separat erhältlichen herunterladbaren Inhalte von Mega-Dimension zugreifen zu können. Die neuen Inhalte werden es Trainern ermöglichen, ihre Geschichte mit Team MZ fortzuführen, nachdem sie die Hauptgeschichte von "Pokémon-Legenden: Z-A" komplettiert haben.