PokÃ©mon-Legenden: Z-A verÃ¶ffentlicht frische Inhalte von Mega-Dimension

Die PokÃ©mon Company International hat frische Informationen zu "PokÃ©mon-Legenden: Z-A â€“ Mega-Dimension" geteilt. Zudem wurde eine Extra-Nebenmission fÃ¼r das Spiel angekÃ¼ndigt, die schon jetzt im Spiel verfÃ¼gbar ist.

Besagte herunterladbaren Inhalte von "PokÃ©mon-Legenden: Z-A - Mega-Dimension" werden am Mittwoch, den 10. Dezember, verÃ¶ffentlicht.

In "PokÃ©mon-Legenden: Z-A â€“ Mega-Dimension" werden Trainer der Stadt Illumina City, wo Verzerrungen auftauchen, einen weiteren Besuch abstatten. Antja, die ein HÃ¤ndchen fÃ¼r Donuts hat, und das MysteriÃ¶se PokÃ©mon Hoopa unterstÃ¼tzen Spieler bei der Erkundung einer seltsamen Dimension namens Dimensions-Illumina. Dieser Ort, der Illumina City Ã¤hnelt, ist das Zuhause frisch entdeckter Mega-entwickelter PokÃ©mon sowie anderer PokÃ©mon, die sonst nicht in der Stadt anzutreffen sind. Manche davon verfÃ¼gen sogar Ã¼ber Dimensionslevel, durch die ihr Level das Ã¼bliche Limit von Level 100 Ã¼bersteigen kann.

Wenn Hoopa einen von Antjas Donuts isst, erwachen seine KrÃ¤fte und es kann die Verzerrungen zu Portalen in das Dimensions-Illumina ausweiten. Antja nutzt Beeren, um diverse Donuts zu kreieren, die im Dimensions-Illumina unterschiedliche Effekte haben, wie etwa die StÃ¤rkung der PokÃ©mon der Spieler. Ausserdem kann sie noch wirkungsvollere Dimensionsbeeren nutzen, welche sich beim Kampf gegen PokÃ©mon mit hohen Leveln im Dimensions-Illumina als nÃ¼tzlich erweisen.

Trainer werden von neuen VerbÃ¼ndeten unterstÃ¼tzt. Dazu gehÃ¶rt unter anderem Connie, die HÃ¼terin der Mega-Entwicklung, die jedem Mega-entwickelten PokÃ©mon begegnen mÃ¶chte. Gemeinsam mit Team MZ werden Spieler das Dimensions-Illumina erkunden, dessen Geheimnisse lÃ¼ften und den merkwÃ¼rdigen Vorkommnissen in Illumina City nachgehen.

Mega-Palimpalim und Mega-Espinodon erscheinen erstmals in PokÃ©mon-Legenden: Z-A â€“ Mega-Dimension

Wenn Palimpalim die Mega-Entwicklung durchfÃ¼hrt, erscheinen sechs kleinere Kopien dieses PokÃ©mon, welche immer in Bewegung sind, auch wenn kein Wind weht. LÃ¤sst Palimpalim einen Schrei erschallen, schliessen seine Kopien sich ihm an und harmonisieren mit ihm. Besagte Ã¼berlappenden Schreie sorgen fÃ¼r einen mÃ¤chtigen Schallwellenangriff, welcher jeden Gegner Ã¼berwÃ¤ltigen kann.

Espinodon wird zudem dank seiner Mega-Entwicklung noch mÃ¤chtiger. Diese lÃ¤sst es mehr Eis-Energie generieren und seine massive Klinge am RÃ¼cken wird noch grÃ¶sser und stÃ¤rker. Mit demGewicht dieser Klinge kann es fast alles zerschmettern. Spieler kÃ¶nnen den fÃ¼r die Mega-Entwicklung von Espinodon erforderlichen Mega-Stein als Belohnung im Z-A-Kampfclub erhalten, wenn sie in Online-RangkÃ¤mpfen gegen andere Trainer antreten.

Das MysteriÃ¶se PokÃ©mon Diancie ist schon verfÃ¼gbar

Seit gestern kÃ¶nnen Spieler ein Diancienit als Geheimgeschenk in "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" erhalten. Besagtes Diancienit erÃ¶ffnet ihnen die MÃ¶glichkeit, durch eine zusÃ¤tzliche Nebenmission namens "Wie ein leuchtender Edelstein" dem Edelstein-PokÃ©mon Diancie zu begegnen und es zu fangen.

Sobald Trainer ihr Diancienit als Geheimgeschenk erhalten haben, kÃ¶nnen sie dem LeBelle-BÃ¼ro einen Besuch abstatten, wo das Psiau Flauschi â€“ das Partner-PokÃ©mon von MatiÃ¨re â€“ sich besonders fÃ¼r den Mega-Stein interessieren wird, was eine zusÃ¤tzliche Nebenmission in Gang setzt. Der Abschluss dieser Mission ermÃ¶glicht es Spielern, Diancie in ihr Team aufzunehmen. Mit dem Diancienit kann es die Mega-Entwicklung zu Mega-Diancie durchfÃ¼hren und dann im Kampf erstrahlen.