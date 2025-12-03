Pokemon-Legenden: Z-A: Weitere Entdeckung in Mega-Dimension

Die Pokémon Company gibt bekannt, dass Mega-Lucario Z in "Pokémon-Legenden: Z-A - Mega-Dimension" entdeckt wurde. Ausserdem wurde eine neue Extra-Nebenmission für "Pokémon-Legenden: Z-A" angekündigt, über die wir das legendäre Pokémon Mewtu fangen können.

Bei Mega-Lucario Z, der neu entdeckten Form von Lucario, wurde festgestellt, dass es sich dabei um eine Mega-Entwicklung handelt. Ausschlaggebend dafür ist, dass sich seine Form nach dem Kontakt mit einem Mega-Stein ändert und seine Kraft die eines herkömmlichen Lucario bei weitem übersteigt.

Durch das Fell um seinen Hals und seine Hüfte herum sowie durch seinen fächerförmigen Schweif ist es schwierig, die kräftigen Bewegungen von Mega-Lucario Z komplett nachzuvollziehen. Im Nahkampf kann dies Gegner nämlich optisch desorientieren. Teile seines Körpers, wie zum Beispiel die Handrücken und Schienbeine, wurden von Stahl-Energie gehärtet, wodurch Mega-Lucario Z mächtige Angriffe austeilen kann, indem es seine Kraft auf die gehärteten Teile konzentriert.

Mega-Entwicklungen mit "Z" im Namen wie Mega-Lucario Z benötigen weniger Zeit, um Attacken einzusetzen, aber sie verbrauchen auch schneller Mega-Essenz, wodurch sie sich weniger gut für längere Kämpfe eignen. Ihre Stärke liegt darin, Gegner schnell zu besiegen.

Mega-Lucario, die Mega-Entwicklung von Lucario, erschien schon in "Pokémon-Legenden: Z-A", aber das frisch entdeckte Mega-Lucario Z wird Teil von "Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension" sein.

Seit gestern können Trainer zudem ein Mewtunit X sowie ein Mewtunit Y als Geheimgeschenk in "Pokémon-Legenden: Z-A" und "Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition" erhalten. Sobald sie das Mewtunit X sowie Mewtunit Y erhalten haben, wird darin Mewtus Extra-Nebenmission verfügbar sein. Wenn sich Spieler zum Labor von Flordelis begeben und in dessen Tiefen vordringen, scheinen manche Systeme in Reaktion auf die Mega-Steine reaktiviert zu werden. Der Abschluss dieser Nebenmission ermöglicht es Spieler, das legendäre Pokémon Mewtu in ihr Team aufzunehmen.

"Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension" erscheint am 10. Dezember 2025 für Switch und Switch 2.