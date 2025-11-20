Pokemon-Legenden: Z-A: Entdeckung in Mega-Dimension

Die Pokémon Company hat jetzt Informationen über ein neu entdecktes Mega-entwickeltes Pokémon geteilt, welches in den kostenpflichtigen herunterladbaren Inhalten von Mega-Dimension für "Pokémon-Legenden: Z-A" erscheinen wird, Wir fassen alles Wissenswerte dazu für euch zusammen.

Das Mysteriöse Pokémon Zeraora wird nämlich die Mega-Entwicklung durchführen können und als Mega-Zeraora starke Kräfte entfesseln. Der zugehörige Trailer zeigt uns, wie dies in bewegten Bildern aussieht. Die elektrische Energie, welche es in seinem Körper speichert, entspricht der von stolzen zehn Blitzen. An den Fortsätzen an seiner Stirn, Brust, dem Rücken und den Handrücken wird die elektrische Energie besonders konzentriert. Besagte Fortsätze geben stetig ein hellblaues Licht ab.

Mega-Zeraora wird im DLC "Pokémon-Legenden: Z-A – Mega-Dimension" erscheinen, der am 10. Dezember für Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch veröffentlicht wird. "Pokémon-Legenden: Z-A" selbst ist ja bereits seit 16. Oktober erhältlich.