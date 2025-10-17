PokÃ©mon-Legenden: Z-A: Die ersten 14 Minuten

Nintendo und die PokÃ©mon Company haben eine Entscheidungshilfe fÃ¼r eventuell noch unentschlossene KÃ¤ufer von "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" parat. So verÃ¶ffentlichte man mittlerweile die ersten 14 Minuten aus dem Spiel und diese wollen wir euch selbstverstÃ¤ndlich nicht vorenthalten.

Hier lernen wir unter anderem die Spielwelt von "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" kennen. Zudem erklÃ¤rt man uns die Gameplay-Grundlagen des Titels. Beides sollte Fans der Reihe vor keine sonderlich grossen Herausforderungen stellen. Das Material selbst stammt Ã¼brigens von der Switch 2.

In den vergangenen Monaten hatte uns die PokÃ©mon Company bereits fleissig mit Material zu "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" versorgt. So bekamen wir unter anderem einige Megaentwicklungen der namensgebenden PokÃ©mon vorgestellt oder es wurde die Story erklÃ¤rt. Kurz vor dem Release folgte noch ein umfangreicher Ãœbersichtstrailer.

"PokÃ©mon-Legenden: Z-A" erschien gestern fÃ¼r Switch und Switch 2.