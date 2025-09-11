PokÃ©mon-Legenden: Z-A: Neuer Trailer

Nintendo hat einen weiteren Trailer zu "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" verÃ¶ffentlicht. Diesen wollen wir euch natÃ¼rlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns ein neues Mega-entwickeltes PokÃ©mon aus "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" vorgestellt, nÃ¤mlich Mega-Calamanero. Bewegte Bilder von der Spielwelt und dem Kampfsystem gibt es in diesem Kontext natÃ¼rlich ebenfalls zu sehen.

Aufgrund der Mega-Entwicklung ist das Gehirn von Calamanero in "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" grÃ¶sser geworden. Signifikant stÃ¤rkere Psycho-KrÃ¤fte, die hell leuchten, gehen von seinem KÃ¶rper aus. Besagte farbenprÃ¤chtigen Lichter lassen die hypnotischen KrÃ¤fte des PokÃ©mon ansteigen, wodurch es die PersÃ¶nlichkeit oder sogar die Erinnerungen anderer Ã¼berschreiben kann.

Seine leuchtenden, sich schlÃ¤ngelnden Tentakel kÃ¶nnen zudem die GefÃ¼hle anderer um es herum wahrnehmen. Im Kampf bevorzugt es Effizienz und nutzt seine grosse Intelligenz, um die Situation mit Vernunft zu analysieren. Mega-Calamanero betrachtet alle anderen, selbst PokÃ©mon-Trainer, als seine eigenen Schachfiguren. Wenn es einem Befehl seines Trainers widerspricht, hypnotisiert es diesen mitunter, weshalb es extrem schwierig ist, mit diesem PokÃ©mon zu interagieren.

"PokÃ©mon-Legenden: Z-A" erscheint am 16. Oktober fÃ¼r Switch und Switch 2.