PokÃ©mon-Legenden: Z-A terminiert

Nachdem diesbezüglich bisher immer nur vage vom Ende des Jahres die Rede war, hat die Pokémon Company jetzt die sprichwörtlichen Nägel mit Köpfen gemacht und einen Releasetermin für "Pokémon-Legenden: Z-A" verkündet. Dieser liegt im Oktober.

Demnach ist "Pokémon-Legenden: Z-A" ab 16. Oktober erhältlich. Als Plattformen dafür werden Switch und Switch 2 genannt.

"Pokémon-Legenden: Z-A" stellt einen neuen Meilenstein für die langlebige Videospielreihe dar. Die Handlung des Rollenspiels spielt sich nämlich innerhalb einer einzigen Stadt ab und kombiniert Action-Elemente mit einem Kampfsystem in Echtzeit, was in den bisherigen Teilen der Reihe noch nie der Fall war. Trainer können sich dabei auf den Beginn eines neuen Abenteuers in Illumina City freuen, in dem Menschen und Pokémon gemeinsam im Mittelpunkt stehen.

"Pokémon-Legenden: Z-A" war im Februar 2024 angekündigt worden.