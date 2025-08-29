PokÃ©mon-Legenden: Z-A: Frischer Trailer

The PokÃ©mon Company stimmt uns mit einem weiteren Trailer auf "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" ein. Diesen wollen wir euch selbstverstÃ¤ndlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns Mega-Resladero aus "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" Ã¼ber eineinhalb Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei gibt es einige packende Sequenzen zu sehen.

Resladero, ein Entertainer, der gern mit seinen Muskeln angibt, ist durch seine Mega-Entwicklung bereit, sich noch mehr als sonst in Szene zu setzen. Mega-Resladero nutzt dann seine durch die Mega-Entwicklung enorm gewachsenen Muskeln, um eine gegnerische Attacke nach der anderen wegzustecken und so seine StÃ¤rke zu beweisen. Nachdem es seine Gegner zum Angreifen gebracht hat, schlÃ¤gt es zurÃ¼ck und lÃ¤sst sie zurÃ¼ckschrecken, bevor es schliesslich mit seiner Attacke Flying Press auf den Sieg hinarbeitet.

"PokÃ©mon-Legenden: Z-A" erscheint am 16. Oktober fÃ¼r Switch und Switch 2.