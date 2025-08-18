PokÃ©mon-Legenden: Z-A: Frischer Trailer

Publisher The Pokemon Company und Entwickler Game Freak versorgen uns mit einem weiteren Trailer zu "PokÃ©mon-Legenden: Z-A". Dieseln wollen wir euch natÃ¼rlich nicht vorenthalten.

Hier stellt man uns knapp zwei Minuten lang den Z-A Battle Club aus "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" genauer vor. Dabei sollten sich vor allem Fans der langlebigen Reihe sofort heimisch fÃ¼hlen.

Der Z-A Battle Club ist nÃ¤mlich bereit fÃ¼r seine neuesten Link-Battle-Teilnehmer. Bis zu vier Spieler kÃ¶nnen darin an KÃ¤mpfen teilnehmen, bei denen sie versuchen, innerhalb der vorgegebenen Zeit so viele PokÃ©mon wie mÃ¶glich ihrer Gegner zu besiegen. Wir nutze dazu die vielfÃ¤ltigen Attacken und Mega-Entwicklungen voll aus und gehen in die Offensive.

"PokÃ©mon-Legenden: Z-A" erscheint am 16. Oktober fÃ¼r Switch und Switch 2.