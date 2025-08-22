PokÃ©mon-Legenden: Z-A: Neuer Trailer

The PokÃ©mon Company versorgt uns mit einem frischen Trailer zum kommenden "PokÃ©mon-Legenden: Z-A". Diesen wollen wir euch natÃ¼rlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer zu "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" zeigt, wie Fliegentod-PokÃ©mon Sarzenia eine Mega-Entwicklung erhÃ¤lt. Ein eigenartiger, sÃ¼sser Duft strÃ¶mt dabei durch die dunklen GÃ¤nge eines rÃ¤tselhaften GebÃ¤udes und nun wurde die Quelle dieses Dufts enthÃ¼llt: Mega-Sarzenia.

Abseits davon kÃ¶nnen wir in dem neuen Trailer zu "PokÃ©mon-Legenden: Z-A" Ã¼ber eine Minute lang einen Blick auf die Spielwelt werfen und lernen Mega-Sarzenia natÃ¼rlich noch nÃ¤her kennen. Bis wir selbst Hand anlegen dÃ¼rfen, ist es ja sowieso nicht mehr solange hin.

"PokÃ©mon-Legenden: Z-A" erscheint am 16. Oktober fÃ¼r Switch und Switch 2.