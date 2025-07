PokÃ©mon Legenden: Z-A und Switch 2 im Set

In der heutigen Pokémon Direct wurde ein neues Nintendo Switch 2-Bundle angekündigt, das am 16. Oktober zeitgleich mit "Pokémon-Legenden: Z-A" erscheinen wird.

Neben der Nintendo Switch 2 beinhaltet das Nintendo Switch 2 + Pokémon-Legenden: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition-Set einen digitalen Code zum Download von "Pokémon-Legenden: Z-A" – Nintendo Switch 2 Edition und bietet allen interessierten Pokémon-Fans eine gute Möglichkeit, das neue Pokémon-Abenteuer in der Kalos-Region zu erleben.

In "Pokémon-Legenden: Z-A" wählt ihr entweder Endivie, Floink oder Karnimani als euer Partner-Pokémon und erkundet gemeinsam Illumina City – eine Stadt, die Pokémon-Fans bereits aus den Spielen "Pokémon X" und "Pokémon Y" kennen. Hier führt die Quazar Corporation einen städtischen Umgestaltungsplan durch, um das Zusammenleben von Menschen und Pokémon zu erleichtern.

In der Nacht werden besonders fähige Trainer eingeladen, am Z-A Royale-Turnier teilzunehmen. Der Aufstieg von Rang Z bis Rang A geschieht im sogenannten Kampfsektor der Stadt. Man munkelt sogar, dass all jenen, die es ganz nach oben schaffen, ein Wunsch gewährt werden soll.

"Pokémon-Legenden: Z-A" erscheint am 16. Oktober sowohl für Nintendo Switch als auch für Nintendo Switch 2.