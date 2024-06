Sci-Fi Co-Op Shooter Polaris angekündigt

"Polaris" spielt in einer Region des Weltraums, die von einer unbarmherzigen Macht, dem Regime, überrannt wurde. Ihr müsst euren Heimatwelten zurückerobern und jede letzte feindliche Festung dem Erdboden gleichmachen. Die Kämpfe finden in akribisch detaillierten, vollständig zerstörbaren Umgebungen statt: Ganze Stadtlandschaften, wilde Wälder und sogar das Terrain des Planeten können während der intensiven PvE-Kämpfe des Spiels zerstört werden.

Als Freiheitskämpfer mit Superkräften werdet ihr Guerilla-Taktiken anwenden, um euerTerritorium zurückzuerobern, durch dynamische, offene Levels fliegen, die feindliche Infrastruktur zerstören und die Geheimnisse lüften, die den Eroberungskrieg des Regimes vorantreiben.

"Seit ich zum ersten Mal Bullfrogs Syndicate Wars gespielt habe, habe ich immer davon geträumt, an einem Spiel zu arbeiten, in dem hochtechnisierte Trupps futuristischer Soldaten in einem originellen Sci-Fi-Setting Chaos und Zerstörung anrichten. Dazu kommt eine tiefe Wertschätzung für die Halo-Serie - insbesondere für die Mischung aus Koop-Action zu Fuss und im Fahrzeug - und man bekommt ein Gefühl dafür, was wir mit Polaris erreichen wollen."

"Wir sind nur ein kleines, zusammengewürfeltes Team von 11 Leuten, aber wir arbeiten seit Anfang 2023 an diesem Projekt. Mit Hilfe der Tools und Technologien der Unreal Engine 5 hat das Polaris-Team ein spannendes 4-Spieler-PvE-Kampfspiel mit einer dynamischen, zerstörbaren Umgebung entwickelt, das in unserem eigenen, einzigartigen Sci-Fi-Universum spielt. Das Team und ich freuen uns sehr darauf, Polaris noch in diesem Jahr mit Spielern auf der ganzen Welt zu teilen!"