Während der Ubisoft-Forward-Präsentation war auch ein Teaser-Trailer zu "Prince of Persia: The Sands of Time" zu sehen. Diesen wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Besagter Teaser-Trailer zu "Prince of Persia: The Sands of Time" hat lediglich einen Umfang von 30 Sekunden und lässt leider nur wenig Rückschlüsse auf das finale Spiel zu. Dessen Release ist zumindest noch weit entfernt und wird aktuell mit 2026 angegeben. Plattformern werden ebenfalls nicht genannt.

Bei "Prince of Persia: The Sands of Time Remake" handelt es sich um das erste vollständige Remake von Ubisoft überhaupt und nutzt einen neuen Ansatz für Kampf, Rätsellösung und das Zurückspulen der Zeit. Das frische Design, welches mit aktualisierter Technologie erstellt wurde, umfasst neue Kamerawinkel und vollständig überarbeitete Sequenzen. Darüber hinaus werden die Spieler ein schönes und völlig neu gestaltetes Persien des 9. Jahrhunderts durch die Augen der Entwickler sehen können.