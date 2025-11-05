Possessor(s): Animierter Trailer

Entwickler Heart Machine und Publisher Devolver Digital präsentieren einen neuen animierten Trailer zum bald erscheinenden "Possessor(s)". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter Trailer zu "Possessor(s)" trägt den Titel "The Leftovers". Er stimmt uns fast eineinhalb Minuten lang primär auf die Story des Action-Side-Scrollers mit Kampfspiel-Mechaniken nah. Frisches Gameplay gibt es in diesem Kontext ebenfalls zu sehen.

Das letzte Lebenszeichen von "Possessor(s)" gab es im September. Damals wurde ein ausführlicher Gameplay-Trailer veröffentlicht. Unsere damalige Meldung dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Possessor(s)" erscheint am 11. November für PS5 und PC.