Possessor(s): Release im November

Das für "Hyper Light Drifter" bekannte Entwicklerstudio Heart Machine und Publisher Devolver Digital geben den Release-Termin für "Possessor(s)" bekannt. So erscheint der von Kampfspiel-Mechaniken inspirierte Action-Side-Scroller am 11. November für PC und PlayStation 5. Ein schicker Trailer stimmt uns auf den in rund eineinhalb Monaten erscheinenden Titel ein:

Über Possessor(s)

"Possessor(s) ist ein rasanter Action-Side-Scroller mit einer Kampfmechanik, die von Plattform-Kampfspielen inspiriert ist, einer Geschichte, die mittels ihrer gefährlichen Charaktere erzählt wird, und einer grossen, verbundenen Welt, die zum Erkunden einlädt.

Du übernimmst die Rollen von Luca, der Besessenen, und Rhem, ihrem wenig kooperativen Konterpart, und erkundest mit ihnen eine Quarantänestadt, die durch eine interdimensionale Katastrophe zerrissen und überflutet wurde. Ihre einzige Überlebenschance besteht darin, mit ihrer Koexistenz klarzukommen.

Eine zerbrochene Welt

Possessor(s) spielt in den vernetzten Weiten einer zerstörten Megastadt, von eingestürzten Wolkenkratzern bis hin zu einem verlassenen Aquarium, wo alles voller Geheimnisse steckt. Beklemmend schöne 3D-Umgebungen bieten eine atemberaubende Kulisse, vor der handgezeichnete und -animierte Charaktere und rätselhafte Sci-Fi-Horror-Action im Mittelpunkt stehen.

Eine komplexe Erzählung

Wähle zwischen mehreren Wegen in einer offen strukturierten Welt, während du versuchst, die Wahrheit hinter der Katastrophe aufzudecken. Du triffst auf eine Reihe interessanter Charaktere, von denen jeder seine eigene herzzerreissende Geschichte hat, der du in der Zeit nach der Verwüstung nachgehen kannst.

Ein Präzisionseinsatz

Das Gameplay konzentriert sich auf knappe, temporeiche Plattform-Sprungsequenzen mit einer Reihe einzigartiger Bewegungsfähigkeiten, die sich auch auf den spannenden und präzisen Kampf auswirken. Wechsle zwischen Boden- und Luftangriffen voller Kombos und Jongliereinlagen, während du dich einer Vielzahl von tödlichen Gegnern und fordernden Bossen stellst. Finde eine grosse Auswahl an mächtigen Waffen und Verbesserungen und schalte sie frei, um dein Arsenal aufzupeppen und zuvor unzugängliche Gebiete zu erkunden."