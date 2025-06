Possessor(s): Wissen ist Macht

Im Rahmen des heutigen **Day of the Devs-Showcase haben Heart Machine und Devolver uns Professor Foss vorgestellt, eine Schlüsselfigur in "Possessor(s)" und die erste von vier faszinierenden Persönlichkeiten, über die ihr bis zum Release des Spiels auf PC und Konsolen später in diesem Jahr noch mehr erfahren werdet.

In "Possessor(s)" spielt ihr Luca, eine Schülerin, die in den Ruinen von Sanzu City gefangen ist. Professor Foss war einer ihrer Lehrer. Welche geheimnisvollen Forschungen werden in den Kellern von Lucas alter Schule betrieben – und was werden Luca und ihr Dämon Rhem herausfinden, wenn sie dort Nachforschungen anstellen?

Ihr müsst nicht lange warten, um es herauszufinden! Ab sofort könnt ihr mit der ersten öffentlich spielbaren Demo eure ersten Schritte in Sanzu machen – der zerstörten Stadt, in der sich die Ereignisse des Spiels abspielen.