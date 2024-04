Studio Possibility Space geschlossen

Das aus von zu Hause weltweit an unterschiedlichen Orten arbeitenden Studio Possibility Space wird geschlossen. Dies erfahren wir von ehemaligen Mitarbeitern über X/Twitter. Das Studio startete 2021 mit dem Ziel, einen AAA-Titel zu produzieren und lockte zahlreiche Videospielgrössen an, wie wir 'damals', an dieser Stelle, berichteten.

Wie wir aus einer von Polygon erlangten Email erfahren, zeigte sich CEO Jeff Strain schockiert darüber, dass Informationen über das intern als "Project Vonnegut" benannte Game an den Kotaku-Reporter Ethan Gach weitergeleitet wurden. Dem CEO zufolge soll der nicht näher benannte Publisher daraufhin an der weiteren Finanzierung des Studios gezweifelt haben, was wiederum zu der einvernehmlichen Entscheidung geführt habe, das Studio einzustellen. In Hinblick darauf, dass Leaks in der Gaming-Branche nicht unüblich sind, steht die Frage im Raum, welche Art von Informationen in einem noch unveröffentlichten Artikel zu so einem drastischen Schritt führen können.

Auch das von Ehepaar Annie Delisi Strain und Jeff Strain zusammen gegründete Studio Crop Circle Games wurde früher diesen Monat geschlossen. Dies wurde von Delisi Strain mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten begründet. Sie fügte jedoch einen Vorwurf hinzu, dass sie keine Garantie habe, das ein potenzieller Artikel von Journalist Gach persönliche Gesundheitsinformationen über sie und ihre Multiple Sklerose Erkrankung preisgeben könnte.