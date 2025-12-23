Postal 4: No Regerts: Weiteres Update verfügbar

Running With Scissors hat ein neues Update für "Postal 4: No Regerts" veröffentlicht. Dieses hört auf den Namen "Free Roam, Free Regert".

Besagtes "Free Roam, Free Regert"-Update erweitert "Postal 4: No Regerts" um einen Free-Roam-Modus, der uns uneingeschränkte Freiheit in der Kleinstadt Edensin bietet. Die offene Spielwelt erlaubt es, endlos durch die verschiedenen Bezirke zu streifen, Nebenaufgaben zu erledigen, Sammlerstücke zu entdecken und mit Postals typischem, übertriebenem Arsenal für Chaos zu sorgen. Der Modus verstärkt den Sandbox-Charakter des Spiels und eröffnet frische Möglichkeiten zur freien Erkundung und Interaktion.

Darüber hinaus umfasst das Update mehr als 150 Verbesserungen und Ergänzungen. Die Waffen, darunter etwa Desert Eagle, AK, Revolver und FOURnicator, erhalten neue Texturen während zusätzliche Kosmetikoptionen für Waffen über den Skinporium verfügbar sind. Nebenaufgaben wurden zudem überarbeitet und erweitert, darunter etwa Gnome Hunter, Animal Catcher oder Tag Turf Returns.

NPCs zeigen desweiteren neue Reaktionen und Dismemberment erlaubt jetzt sowohl tödliche als auch nicht-tödliche Verstümmelungen. Verbesserungen am Leveldesign, inklusive zerstörbarer Türen und optimierter Asset-Darstellung, sorgen ausserdem für ein flüssigeres Spielerlebnis.

"Postal 4: No Regerts" erschien am 20. April 2022 für den PC. Die Umsetzungen für PS4 und PS5 folgten am 21. März 2023.