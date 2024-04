Potionomics: Masterwork Edition vorgestellt

Xseed Games und Marvelous Europe stellen uns heute "Potionomics: Masterwork Edition" vor. Einen Trailer zu der Mischung aus Simulation und Rollenspiel bekommen wir auch gezeigt.

In "Potionomics: Masterwork Edition" übernehmen wir in der Rolle der mittellosen Hexe Sylvia den Zaubertrankladen unseres verstorbenen Onkels und müssen nun sein Erbe fortführen, um den Laden über Wasser zu halten. Mit Hilfe neuer Freunde müssen wir ihr Verhandlungsgeschick verbessern, Konkurrenten ausstechen und den Laden zur Nummer eins für Zaubertränke in Rafta machen. Für genügend Abwechslung sollte also gesorgt sein.

"Potionomics: Masterwork Edition" erscheint im Herbst für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC.