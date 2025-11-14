Powerwash Simulator 2: Flotter Auszeichnungstrailer

FuturLab hat mittlerweile auch den Auszeichnungstrailer zu "Powerwash Simulator 2" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns 35 Sekunden lang eine kurzweilige Mischung aus Gameplay-Sequenzen und dazu passenden Stimmen der Fachpresse geboten. Man erklärt uns also kurz, knapp und präzise, was "Powerwash Simulator 2" ausmacht.

Im Oktober war der Releasetermin für "Powerwash Simulator 2" verkündet worden. Dazu zeigte man einen Release Date Trailer. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. Das Spiel selbst war schon im März angekündigt worden.

"Powerwash Simulator 2" ist seit 23. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erhältlich.