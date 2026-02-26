PowerWash Simulator 2: Termin für die erste Erweiterung

Entwickler und Publisher FuturLab hat einen Releasetermin für die erste Erweiterung von "PowerWash Simulator 2" bekanntgegeben. Angekündigt war diese ja schon länger.

Demnach ist das "Adventure Time Pack" ab 9. April für "PowerWash Simulator 2" verfügbar. Das Set enthält fünf Schauplätze aus der gleichnamigen Serie, welche gewaschen und erkundet werden können, neue Spezialausrüstung und eine verrückte Geschichte mit Prinzessin Bubblegum, Finn, Jake, dem Eiskönig, Gunter und dem Party-Gott. Jeder Auftrag ist dabei voll von Schmutz und Easter-Eggs, die Fans entdecken können, während sie den Dreck wegspülen. Ein neuer Release Date Trailer macht uns die Erweiterung schon jetzt schmackhaft.

Das "Adventure Time Pack" für "PowerWash Simulator 2" war schon im Dezember letzten Jahres vorgestellt worden. Unsere damalige News findet ihr an dieser Stelle.

"PowerWash Simulator 2" ist seit 23. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erhältlich.