PowerWash Simulator 2: Erster DLC vorgestellt

FuturLab hat den ersten DLC für "PowerWash Simulator 2" angekündigt. Ein ungefähres Releasefenster für diesen gibt es auch schon.

Besagte erste Erweiterung für "PowerWash Simulator 2" hört auf den Namen "Adventure Time Pack" und erscheint irgendwann im Frühjahr 2026. Das Set enthält fünf beliebte Schauplätze aus der gleichnamigen Serie, die gewaschen und erkundet werden können, brandneue Spezialausrüstung und eine verrückte Geschichte mit Prinzessin Bubblegum, Finn, Jake, dem Eiskönig, Gunter und dem Party-Gott. Jeder Auftrag ist dabei voller Schmutz und Easter-Eggs, die Fans entdecken können, während sie den Dreck wegspülen.

Bereits im November war ein sehenswerter Auszeichnungstrailer zu "PowerWash Simulator 2" veröffentlicht worden. Unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"PowerWash Simulator 2" ist seit 23. Oktober für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erhältlich.