FuturLab hat "Powerwash Simulator 2" angekündigt. Natürlich gab es in diesem Zusammenhang auch einen Trailer zu sehen.

Hier wird uns "Powerwash Simulator 2" 38 Sekunden lang vorgestellt. Besonders Fans des Erstlings dürften sich dabei sofort heimisch fühlen.

In "Powerwash Simulator 2" schiessen die Jobs herein wie das Wasser aus der Hochleistungsdüse. Wir spielen uns darin durch eine nagelneue Kampagne, in der wir noch mehr von Muckinghams Geheimnissen aufdeckst. Ausserdem können wir uns noch weiter hinauswagen und brandneue, schmutzbedeckte Orte wie etwa Sponge Valley, Power Falls und Lubri City erkunden. Neue Features wie ein Online-Koop-Modus mit geteiltem Fortschritt für bis zu vier Spieler und ein lokaler Split-Screen-Modus für zwei Spieler wurden zudem bereits bestätigt.

"Powerwash Simulator 2" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.