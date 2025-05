Powerwash Simulator 2: Frische Details

Abseits der formalen Ankündigung im März gab es bislang nur wenige Informationen zu "Powerwash Simulator 2". Das hat Entwickler FuturLab jetzt höchstselbst geändert.

So können wir einem ausführlichen Blogeintrag entnehmen, dass die Story von "Powerwash Simulator 2" einige Jahre nach dem ersten Teil ansetzt. Hauptmotivation zur Annahme neuer Aufträge ist demnach die Finanzierung des frisch bezogenen Headquarters. Spielerische Abwechslung soll bei den einzelnen Missionen natürlich ebenfalls gross geschrieben werden.

In "Powerwash Simulator 2" schiessen die Jobs herein wie das Wasser aus der Hochleistungsdüse. Wir spielen uns darin durch eine nagelneue Kampagne, in der wir noch mehr von Muckinghams Geheimnissen aufdeckst. Ausserdem können wir uns noch weiter hinauswagen und brandneue, schmutzbedeckte Orte wie etwa Sponge Valley, Power Falls und Lubri City erkunden. Neue Features wie ein Online-Koop-Modus mit geteiltem Fortschritt für bis zu vier Spieler und ein lokaler Split-Screen-Modus für zwei Spieler wurden zudem bereits bestätigt.

"Powerwash Simulator 2" erscheint im weiteren Jahresverlauf für PS5, Xbox Series X und den PC.