PowerWash Simulator 2: Release-Termin bekannt

Gute Neuigkeiten für alle, die es kaum erwarten können, zum Hochdruckreiniger zu greifen und loszuputzen: Der "PowerWash Simulator 2" von FuturLab erscheint noch in diesem Monat. Ab dem 23. Oktober erstrahlen zahlreiche virtuelle Orte in neuem Glanze. Eingestimmt auf den Release für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 werden wir mit einem amüsanten Mitarbeiter-Training:

Über PowerWash Simulator 2

"PowerWash Simulator ist zurück, Zufriedenheit ist nur einen Sprühstoss entfernt!

Hol deinen Hochdruckreiniger aus dem Winterschlaf und entspanne dich in purem Wohlfühlspass. Eliminiere jeden noch so kleinen Fleck, Streifen und Spritzer an Dreck, um Muckingham (und mehr) in frischem Glanz erstrahlen zu lassen.

Du willst noch mehr sauber machen?

In PowerWash Simulator 2 schiessen die Jobs herein wie das Wasser aus der Hochleistungsdüse. Spiele dich durch eine nagelneue Kampagne, in der du noch mehr von Muckinghams Geheimnissen aufdeckst. Ausserdem kannst du dich noch weiter hinauswagen und brandneue, schmutzbedeckte Orte wie Sponge Valley, Power Falls und Lubri City erkunden.

Neben neuen Orten und Jobs gibt es auch einen neuen Jobtyp. In mehrstufigen Jobs schaltest du die verschiedenen Phasen eines Jobs frei – von Fahrzeugkabinen bis hin zu vollkommen eigenen Räumen wird deine To-do-Liste immer länger.

Handwerkszeug

Erreiche neue Höhen als Hochdruckreinigungsprofi mit einer grossen Bandbreite neuer Werkzeuge, mit denen du von oben bis unten alles zum Glänzen bringst. Mache mithilfe der brandneuen Abseilvorrichtung und der Hebebühne deine hochfliegendsten Putzträume wahr oder bleibe mit dem dreckbeseitigenden Oberflächenreiniger für grosse Flächen mit beiden Beinen auf der Erde.

Daheim ist es doch am schönsten

Lehn dich nach einem Tag getaner Reinigungsarbeiten in deiner Basis zurück. Richte dich häuslich ein, indem du Möbel und Deko sammelst, um deine Bude aufzuhübschen. Lade dann deine Hochdruckreiniger-Freunde ein, damit sie sich dort umschauen können.

Du hast doch nicht etwa gedacht, wir würden deine miauenden Freunde im Transporter lassen, oder? Deine süssen Kätzchen sind die schnurrfekte Ablenkung, wenn du nach einem harten Arbeitstag die Pfoten hochlegst.

Achtsam waschen

Sieh mit jedem Schwung deines Hochdruckreinigers zu, wie deine Sorgen dahinschmelzen. In PowerWash Simulator 2 fühlt sich das Reinigen dank der verbesserten Seife, die sich an sture Flecken haftet und dem Dreck den Garaus macht, noch besser an.

Putzt im Splitscreen!

Doppelt befriedigend! Teile zum ersten Mal deine Kampagnenfortschritte online. Neben dem Online-Modus ist nun auch der Co-op-Modus im Splitscreen einsatzbereit. Tu dich mit Freunden zusammen, damit ihr dem Dreck mit doppelter Waschkraft zu Leibe rücken könnt – und das alles auf einem Bildschirm.

Es kommt noch viel mehr …

Bleibe hier auf dem Laufenden, wo wir regelmässig schmutzige Details zu neuen Inhalten und Features in PowerWash Simulator 2 verraten!"