PowerWash Simulator 2: Nächste Erweiterung am Horizont

Entwickler und Publisher FuturLab hat die nächste Erweiterung für "PowerWash Simulator 2" in Aussicht gestellt. Einen Trailer dazu hat man auch parat.

Demnach wird irgendwann im Sommer das "Star Wars Pack" für "PowerWash Simulator 2" erhältlich sein. Darin können wir unter anderem den Schmutz von legendären "Star Wars"-Schauplätzen wie etwa der Echo-Basis der Rebellen auf Hoth oder der Lars-Farm auf Tatooine entfernen. Ein 32 Sekunden langer Teaser stimmt uns jetzt schonmal auf unseren kommenden Auftrag ein.

Bereits im Februar war der Releasetermin für das "Adventure Time Pack" des "PowerWash Simulator 2" verkündet worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"PowerWash Simulator 2" ist seit 23. Oktober 2025 für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erhältlich.