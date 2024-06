Powerwash Simulator: Juli-Termin für den "Alices Abenteuer"-DLC

Angekündigt ist die "Alices Abenteuer"-Erweiterung für den "Powerwash Simulator" ja schon länger. Aber erst jetzt haben Square Enix Collective und FuturLab einen konkreten Releasetermin dafür verkündet.

Demnach ist der "Alices Abenteuer"-DLC für den "Powerwash Simulator" ab 2. Juli erhältlich. Die nächste Erweiterung sollte dann erfahrungsgemäss nicht sonderlich lange auf sich warten lassen.

Die "Alices Abenteuer"-Erweiterung für den "Powerwash Simulator" fängt die Essenz von Alice in Wunderland durch Bilder und schräge Designs ein. Wir können uns auf wunderschöne Umgebungen, lebhafte Farben und einzigartige Designs für jeden Job freuen. Das Spezial-Paket bietet zudem fünf farbenfrohe Einsatzgebiete, Hochdruckreiniger- und Charakter-Skins im Stil von Alice in Wunderland und einiges mehr.

Dieses Spezial-Paket enthält folgende Einsatzgebiete:

Wunderland-Eingangshalle

Haus des weissen Kaninchens

Der Pilz der Raupe

Verrückte Teeparty

Hof der Herzkönigin

Der "Powerwash Simulator" ist ein Simulationsspiel, das die Macht der Entspannung in die Hände der Spieler legt. Diese können sich eine Auszeit von der realen Welt nehmen und ihrem Powerwash-Schicksal folgen. Mit dem Hochdruckreiniger in der Hand schalten Spieler neue Werkzeuge und Upgrades frei, die ihnen dabei helfen, effizienter zu reinigen – kein Schmutz hält ihnen stand.

Der "Powerwash Simulator" erschien am 14. Juli 2022 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die Portierungen für PS4, PS5 und Switch folgten am 31. Januar 2023.