Powerwash Simulator: Ende des VR-Supports

Entwickler FuturLab gibt bekannt, dass die VR-Unterstützung für den "Powerwash Simulator" beendet wird. Ein Statement des CEO zu dem Thema liegt bereits vor.

So erklärt CEO Kirsty Rigden, dass man die virtuelle Realität zwar liebe und daran glaube, aber deren Unterstützung beim "Powerwash Simulator" nicht kostendeckend gewesen sei. Bevor man nun hausintern Jobs riskiere, beende man sie lieber. Das offizielle Statement liest sich folgendermassen:

"Wir standen an einem Scheideweg: Wir haben ein wirklich ausgezeichnetes und freundliches VR-Team, das an einer Plattform arbeitet, die uns mehr kostet als sie einbringt, und gleichzeitig eine Liste von offenen Stellen, die in anderen Projekten besetzt werden sollten. Obwohl ich gerne in einer Welt leben würde, in der wir den PowerWash Simulator auf jeder Plattform unterstützen könnten, werde ich mich immer für die Arbeitsplatzsicherheit meines Teams entscheiden. Jedes Mal. Ich weiss, dass Sie sehr enttäuscht sein müssen, aber ich weiss auch, dass Sie an meiner Stelle die gleiche Entscheidung getroffen hätten."