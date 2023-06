Powerwash Simulator: SpongeBob SquarePants Special Pack terminiert

Mitte Mai wurde das SpongeBob SquarePants Special Pack für den "Powerwash Simulator" vorgestellt. Jetzt gibt es einen konkreten Releasetermin dafür.

Demnach iost das SpongeBob SquarePants Special Pack für den "Powerwash Simulator" ab 29. Juni erhältlich. Kostenpunkt sind, wie schon bei den anderen Erweiterungen, überschaubare 7,99 Euro. Inhaltlich können wir uns unter anderem auf die sechs neuen Maps Conch Street, The Bikini Bottom Bus, The Krusty Krab, The Patty Wagon, The Invisible Boatmobile und The Mermalair freuen.

"Powerwash Simulator" ist ein Simulationsspiel, das die Macht der Entspannung in die Hände der Spieler legt. Diese können sich eine Auszeit von der realen Welt nehmen und ihrem Powerwash-Schicksal folgen. Mit dem Hochdruckreiniger in der Hand schalten Spieler neue Werkzeuge und Upgrades frei, die ihnen dabei helfen, effizienter zu reinigen – kein Schmutz hält ihnen stand.

"Powerwash Simulator" erschien am 14. Juli 2022 für Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die Portierungen für PS4, PS5 und Switch folgten am 31. Januar.